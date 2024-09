L'application mobile de Salcit permet aux utilisateurs d'enregistrer un échantillon de leur toux et d'obtenir une analyse rapide sur le cloud, ce qui facilite grandement le dépistage. La start-up a obtenu l'approbation du régulateur indien des dispositifs médicaux, son système est par conséquent exploité par des prestataires de soins de santé indiens comme Apollo Hospitals et la fondation à but non lucratif Healing Fields Foundation.