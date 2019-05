Google développe une IA pour prédire les risques de cancer du poumon

Une IA compare les examens pour détecter précisément les risques de cancer chez un patient

Des résultats prometteurs qui devront être confirmés par d'autres essais



Source : Engadget

Les ingénieurs deont présenté une nouvelle utilisation de l'dans le domaine médical. Ces derniers, en association avec plusieurs centres médicaux, ont mis au point une technologie permettant d'anticiper le risque d'unchez un individu.Le système s'appuie sur le machine learning. Il est composé d'une base de données comprenant des milliers d'images radio et l'outil d'analyse les utilise comme point de comparaison pourchez un patient, même quasi invisibles à l'œil nu.Pour dépister le cancer du poumon, les radiologues examinent généralement des centaines d'images d'un seul tomodensitogramme. Google souhaite leur apporter ici uneet les premiers résultats obtenus sont optimistes.Lors des premiers tests effectués, Google a demandé à son IA d'examinerde tomodensitométrie thoracique. L'entreprise a ensuite comparé les résultats à ceux de six radiologues accrédités par les instances représentatives du corps médical.Le système a au final détectépar rapport à l'analyse humaine et réduit les faux positifs d'environ 11 %.Google va continuer à améliorer son dispositif et lui faire passer de nombreux autres essais cliniques avant d'envisager de le proposer dans les centres hospitaliers. La société de Mountain View espère augmenter le dépistage des patients, notamment aux États-Unis où seuls 2 à 4 % passent l'examen au cours de leur vie.