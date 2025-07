Après avoir évalué 5 chatbots avec son équipe, Nick Haber, professeur adjoint à la Graduate School of Education de Stanford et auteur principal de l'étude, a conclut que cette pratique comportait des « risques importants ». La première expérience, qui consistait à présenter des scénarios avec différents problèmes de santé mentale, a montré que les chatbots, récents comme anciens, jugeaient plus sévèrement l'alcoolisme et la schizophrénie que d'autres pathologies, comme la dépression, par exemple.