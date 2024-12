La découverte de nouveaux médicaments en version accélérée n'est plus une utopie. La preuve avec XtalPi, une entreprise d'IA et de robotique, qui utilise au quotidien Amazon Web Services comme fournisseur de cloud pour améliorer ses capacités de recherche. La collaboration, mieux décrite duant l'événement AWS re:Invent, depuis Las Vegas, met en avant la combinaison de technologies avancées, au service d'une recherche et d'un développement plus rapides et plus rentables. En s'appuyant sur les technologies AWS, XtalPi démontre comment l'intelligence artificielle peut métamorphoser la recherche pharmaceutique, jusqu'à l'optimisation de la conception de nouvelles molécules thérapeutiques.