Pousser les entreprises et consommateurs à investir de manière "responsable", voilà la promesse d'Amazon Web Services

Les investisseurs, chercheurs et consommateurs vont bénéficier d'informations objectives pour des choix d'investissement et d'achat plus durables. La plateforme de Clarity AI offre aujourd'hui des données objectives sur plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds d'investissement et 400 gouvernements locaux. Les sociétés de vente en ligne intègrent déjà ces analyses pour visualiser les performances environnementales des marques, pour donner les bonnes utilisateurs aux acheteurs davantage sensibles à la question environnementale. Et la démarche s'appuie sur des cadres de reporting ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour combler le fossé de validation des données.