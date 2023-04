IA : découvrez Bedrock, réponse d'Amazon à Google Bard et ChatGPT

Pour ce galop d'essai, Bedrock n'est disponible qu'auprès des clients Amazon Web Services (AWS) et vise essentiellement les professionnels et les entreprises. Il donne accès à plusieurs modèles de langages, dont certains font partie de la famille Titan, développée par Amazon. Les autres, Jurassic-2 (AI21), Claude (Anthropic) et Stable Diffusion (Stability AI), sont des modèles de langage tiers mis au point par d'autres sociétés spécialisées dans l'IA.

« Amazon Bedrock est un nouveau service pour la création et la mise à niveau d'applications d'IA générative […] capables de générer du texte, des images, du son et des données synthétiques en réponse à des invites », fait savoir Amazon dans son communiqué.

L'incorporation de plusieurs modèles de langages permet à Bedrock de se montrer polyvalent et de couvrir un large éventail d'usages. Un des modèles Titan va servir à la génération de texte pour des articles, mails et documents, alors qu'un autre va être plus utile pour la recherche et la personnalisation.