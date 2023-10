Google et Amazon ensemble et unis autour de l'IA générative, pour mieux contrer ChatGPT ?

Dans son dernier bilan trimestriel, publié le 26 octobre 2023, Amazon est revenue sur cette collaboration, indiquant qu'Anthropic avait choisi AWS, sa filiale d'hébergement en ligne, comme « principal fournisseur de cloud », pour y construire et y développer « les futures générations de ses modèles de base sur les puces AWS Trainium et AWS Inferentia ». Les ingénieurs d'Amazon vont pouvoir améliorer les applications existantes et créer de nouvelles expériences client, grâce aux modèles Anthropic.