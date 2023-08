Claude, le concurrent de ChatGPT, dévoile un nouveau modèle ultrarapide et qui hallucine moins

Claude Instant 1.2 est dévoilé ! Il est conçu dans le but de générer du texte très rapidement, de résoudre des problèmes mathématiques ou de s'attaquer à des domaines complexes comme la sécurité ou la programmation.

L'intelligence artificielle Claude a été créée par Anthropic, une start-up cofondée par d'anciens cadres de chez OpenAI . Elle a été pensée comme une concurrente à d'autres systèmes d'IA comme celui de ChatGPT ou de Google Bard , et sa toute nouvelle mise à jour va augmenter significativement ses performances. Claude Instant 1.2 progresse vite, très vite !

Anthropic n'a pas chômé ces derniers mois, et Claude affiche des résultats en tests nettement supérieurs à la version précédente. Même si cette dernière était déjà plutôt impressionnante , surtout en ce qui concernait sa réactivité, le nouveau Claude a dépassé tous ses précédents records. Les gains sont significatifs, notamment en ce qui concerne la programmation et la résolution de problèmes mathématiques.