En manque de repos, certaines IA hallucinent "comme les humains"

Ce besoin de sommeil ne concerne pas toutes les IA, un terme un peu fourre-tout qui désigne en réalité des concepts très différents. Comme le rappelle Garrett Kenyon, il ne concerne pas les IA qui se cantonnent à des activités très spécifiques, comme le deep learning. C’est l’opposition entre l’intelligence artificielle dite forte, ou générale, et l’intelligence artificielle faible. Inutile d’accorder régulièrement des nuits de sommeil à votre PC donc ; il n’en a pas besoin et cela ne le rendra pas plus intelligent !