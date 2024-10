Et pour Sam Altman, c'est là la préfiguration de ce qui nous attend à l'avenir. « Je pense qu'il s'agit plutôt d'un exemple d'une situation plus générale à laquelle nous allons être confrontés, à savoir que les systèmes d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus performants et que nous essayons de les rendre aussi naturels que possible pour interagir avec eux » a prédit le jeune milliardaire.

Il a enfin annoncé qu'à son sens, l'intelligence artificielle générale, soit l'IA capable d'avoir une intelligence autonome similaire à celle de l'être humain, n'était pas plus si loin que ça. Elle pourrait être « à quelques milliers de jours » de nous, soit simplement une décennie. Mais pour cela, il faudrait suivre des plans d'investissement dans les semi-conducteurs et l'énergie d'un niveau titanesque, et jamais vu, comme ce qu'a récemment proposé Sam Altman à la Maison Blanche.