Plus exactement, le top 10 est le suivant (le score est mis entre parenthèses) :

o1-preview (1355) ChatGPT 4o Latest (1335) o1-mini (1324) Gemini 1.5 Pro 0827 (1299) Grok-2 0813 (1294) GPT-4o 0512 (1285) GPT-4o mini 0718 (1273) Claude 3.5 Sonnet (1269) Gemini 1.5 Flash 0827 (1269) Grok-2 mini 0813 (1267)

Comme on peut le voir, c'est clairement OpenAI qui domine toujours le secteur, puisque la firme de Sam Altman accapare les trois premières places, dont la première et la troisième avec ses derniers modèles en date, o1-preview et o1-mini. On peut aussi noter la place relativement honorable de Grok, qui s'immisce au milieu d'IA plus vieilles qu'elle, le chatbot d'Elon Musk n'ayant même pas un an d'existence.