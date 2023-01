Pourquoi, pour Meta, ChatGPT n'a rien de "révolutionnaire"

Il y semble qu'il y ait trois types de réactions à la fulgurante émergence de ChatGPT au sein des GAFAM. La première serait de vouloir s'approprier le plus rapidement possible la technologie mise à l'œuvre, et c'est ce que vient de faire Microsoft. La deuxième consisterait à rapidement développer comme Google un concurrent crédible. Et la troisième chercherait simplement à relativiser l'outil. Meta vous attend sur ce palier.

C'est ainsi que l'on peut interpréter les propos que vient de tenir Yann LeCun, pour qui « il n'y [aurait] rien de révolutionnaire » dans cette entreprise, « OpenAI n'étant pas particulièrement en avance sur les autres laboratoires, pas du tout ». Il ne fait pas ici référence aux seuls géants comme Google ou Meta, mais à une « autre demi-douzaine de start-up qui possèdent une technologie similaire ».

Il a ajouté qu'OpenAI avait bénéficié d'un travail collectif pour le développement de ChatGPT. Pour illustrer son propos, il a cité le modèle de langage GPT-3 utilisé pour la création du chatbot, qui repose sur la technologie dénommée Transformer, elle-même mise au monde en 2017 par… Google.