Meta veut son ChatGPT, mais avec un autre modèle de langage

LLaMA sera disponible en plusieurs formats, de 7, 13, 33 ou 65 milliards de paramètres. Pour Meta, son modèle de langage à 13 milliards de paramètres pourrait être plus performant que GPT-3, pourtant entraîné à partir de 175 milliards de paramètres.

La société californienne fait un choix délibéré avec ses modèles de langage plus petits. Pour elle, « des modèles plus petits et plus performants tels que LLaMA permettent à d'autres membres de la communauté de recherche qui n'ont pas accès à de grandes quantités d'infrastructure d'étudier ces modèles, démocratisant ainsi davantage l'accès à ce domaine important et en évolution rapide ».

LLaMA, entraîné sur une vingtaine de langues, principalement des idiomes utilisant les alphabets latins et cyrilliques, sera ainsi ouvert à un public plus grand. Là où Google ou OpenAI gardent leur technologie à l'intérieur de l'entreprise, Meta veut la rendre accessible aux chercheurs et aux entités étatiques, du monde académique et de la société civile.