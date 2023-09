Meta viserait le niveau GPT-4 pour son IA

Meta se positionne chaque jour un peu plus dans la course à l'intelligence artificielle. Cette fois, le géant américain s'est mis en quête de créer un chatbot au moins aussi puissant que GPT-4, selon le Wall Street Journal. La société veut rivaliser avec OpenAI, et pour cela, elle a fait l'acquisition de puces spécialisées en IA, les NVIDIA H100, et renforcé son infrastructure avec la construction de centres de données consacrés à ce projet ambitieux.