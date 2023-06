NVIDIA Hopper H100 : un GPU à 40 000 dollars... complètement nul en jeu vidéo

En réalité, le bougre s'est arrangé pour obtenir non pas une de ces cartes à plus de 40 000 dollars pièce, mais quatre d'entre elles ! Quatre cartes à base de GPU GH100, lequel est doté de 14 592 cœurs CUDA et associé à pas moins de 80 Go de mémoire vidéo HBM3. L'interface est ici de 5 120-bit pour une bande passante de 2 To/s (contre 1 To/s sur une RTX 4090) et c'est d'ailleurs l'une des premières solutions NVIDIA à exploiter le PCIe Gen 5.

Comme le soulignent nos confrères de Videocardz, notons également que la carte H100 est livrée sans aucun ventilateur. En réalité, elle doit être montée dans un boîtier rack et c'est donc ce dernier qui intègre tout le système de refroidissement du GPU.