Un manifeste d'expédition confirme l'existence de la GeForce "Titan RTX Ada"

La PG137 correspond au design de référence d'une carte que nous avons donc déjà évoquée grâce aux informations de kopite7kimi. Elle a ainsi été associée à une hypothétique GeForce Titan RTX Ada sans toutefois que NVIDIA ait confirmé cette dénomination.

À en croire le manifeste, la carte serait bien accompagnée de 48 Go de VRAM, mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, il ne s'agirait « que » de la GDDR6 là où nous sommes plus habitués à voir de la GDDR6X. La fréquence de fonctionnement de cette GDDR6 sera sans doute plus élevée.