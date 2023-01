La GeForce RTX 4060 Ti n'aurait « que » les performances d'une RTX 3070

Autre preuve de cette surenchère, un tarif de 499 dollars pour la RTX 4060 Ti placerait la carte au même niveau que la GeForce RTX 3070 à sa sortie, et ce, même si cette dernière est actuellement vendue bien plus cher.

La comparaison avec la RTX 3070 ne s'arrête toutefois pas là et à en croire les dernières révélations de kopite7kimi, la future RTX 4060 Ti aurait un niveau de performances assez semblable à celui de la RTX 3070.

Pour faire simple et de manière volontairement caricaturale, NVIDIA pourrait lancer, d'ici l'été, une GeForce RTX 4060 Ti au MSRP de la RTX 3070 et avec les mêmes performances… deux ans et demi plus tard. Et si 2021-2022 n'était qu'une espèce de faille spatio-temporelle ?