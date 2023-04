Face à la GeForce RTX 4070, AMD joue la carte de la mémoire vidéo

Il est vrai que, comme l'explique AMD, certains jeux ont de gros besoins en mémoire vidéo. Ainsi, Hogwarts Legacy et Resident Evil 4 en 2160p avec activation du ray tracing approchent les limites des cartes graphiques. Il est respectivement question de 15,5 et 17,5 Go de monopolisés.

AMD prend aussi l'exemple de The Last of Us Part I qui, en 2160p mais sans ray tracing, nécessite la bagatelle de 11,2 Go. Toujours sans le ray tracing, Resident Evil 4 s'accapare encore 15,2 Go. Il est donc très clair que les jeux modernes ne peuvent se contenter de 8 Go de VRAM.