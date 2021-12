Les RTX 3050 débarqueront en 4 Go et 8 Go, mais est-ce suffisant ?

Autre information dévoilée par kopite7kimi, il pourrait arriver non pas une, mais deux GeForce RTX 3050. La première, conçue autour du GA106-150, disposerait de 8 Go de mémoire vidéo, sans doute bien assez pour les jeux vidéo actuels et à venir dans la définition prévue pour ce GPU.

La seconde en revanche - avec un GPU GA106-140 - serait moins bien équipée avec « seulement » 4 G de VRAM : la question peut ici supposer face à des jeux en monde ouvert de plus en plus exigeants. La carte serait aussi logiquement moins puissante et une hiérarchie très claire s'établirait d'ailleurs entre les GPU GA106 : 28 unités de calculs seraient actives sur le modèle pour RTX 3060, plus que 20 unités sur la RTX 3050 8 Go et même 18 unités pour la version 4 Go.

En l'absence de fuites « benchmark », il est difficile de se faire une idée du potentiel de ces deux modèles qui auront vraisemblablement à affronter la concurrence de la Radeon RX 6500 XT qu'AMD doit encore officialiser et des Intel Arc à venir. Encore trois semaines avant le début du CES !