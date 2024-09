Mais voilà, à en croire PolyMorph, la source issue des forums Chiphell et citée par nos confrères de Wccftech, NVIDIA aurait une seconde carte dans sa manche, une GeForce RTX 5080 dotée de 24 Go de mémoire vidéo.

Nature de la mémoire (GDDR7) et bus d'interface (256 bits) semblent devoir être identiques à ceux de la RTX 5080 « de base », mais ces 24 Go de VRAM seraient un moyen de répondre aisément aux critiques de certains usagers. Pour ce faire, NVIDIA profiterait des nouveaux packages de GDDR7. Alors que sur la RTX 5080 et la RTX 5090, il est question de modules de 2 GB, ce qui, avec 8 et 16 modules, permet d'aboutir respectivement à 16 et 32 Go de VRAM.

En revanche, sur cette hypothétique variante de la RTX 5080, NVIDIA pourrait compter sur les modules de 3 Go de GDDR7. En gardant le même nombre de modules, en conservant aussi le bus d'interface et en opérant des modifications mineures, on aboutirait à ces 24 Go de VRAM. Une solution simple, mais rien ne dit pour le moment que NVIDIA va s'y résoudre, même si nous évoquions tout récemment la multiplication des SKU.