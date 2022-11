AMD compare ses Radeon RX 7900 à la GeForce RTX 4080 de NVIDIA

Reste que, comme le souligne la dernière diapositive d'AMD, ses Radeon RX 7900XTX et RX 7900XT ont un réel avantage à faire valoir : leur tarif conseillé sensiblement plus faible que celui de la RTX 4080. On parle ici de 999 et 899 dollars contre 1 199 dollars pour la carte NVIDIA, sachant que les modèles partenaires devraient être à plus de 1 400 euros.