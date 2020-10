Radeon RX 6000 : AMD tient sa réponse aux RTX pour la 4K, mais reste discrète sur le Ray tracing

Sans plus tarder, commençons par la carte la plus abordable présentée ce soir par la marque. Disponible dès le 18 novembre à partir de 579 dollars, la Radeon RX 6800 prendra la suite de la RX 5700 avec 60 unités de calcul, 128 Mo de cache et 16 Go de GDDR6. Ses fréquences sont comprises entre 1 815 et 2 105 MHz pour un TGP annoncé à 250 W.

Cette nouvelle carte arrive devant la RTX 2080 Ti sur l'ensemble des jeux testés par AMD (BFV, The Division 2, Gears 5, Shadow of The Tomb Raider) en 1440p comme en 4K. Nous devrions donc retrouver un niveau de performances brutes légèrement supérieur à ce que propose la RTX 3070 commercialisée depuis peu. Il faudra néanmoins mettre dans la balance la capacité de cette RX 6800 à gérer le Ray tracing, et il est probable que la RTX 3070 soit plus à l'aise sur ce point.