NVIDIA préparerait déjà ses RTX 3080 Ti en réponse au Big Navi d'AMD

Cette année, la stratégie de NVIDIA semble un peu bousculée. Alors que de nombreuses rumeurs concordantes ont évoqué l'annulation pure et simple de variantes 20 Go pour la RTX 3080 et 16 Go pour la RTX 3070 (sur fond de difficultés d'approvisionnement), la firme au caméléon travaillerait déjà au lancement d'une RTX 3080 Ti. Cette nouvelle carte haut de gamme, intercalée entre les RTX 3080 et 3090, serait pensée comme une réponse aux Radeon RX 6000.