AMD : "Big Navi" devrait être deux fois plus performante qu'une Radeon RX 5700 XT

Si on l'attend puissante, on ignore encore quelles seront les performances précises de la prochaine carte graphique haut de gamme « Big Navi » d'AMD. Un premier élément de réponse nous vient aujourd'hui d'un utilisateur du forum PC Shipping. D'ordinaire bien informé, ce dernier évoque une puce au moins deux fois plus puissante qu'une RX 5700 XT.

AMD aura fort à faire sur le terrain GPU pour rester en capacité de concurrencer NVIDIA sur la fin d'année 2020, d'autant plus que le géant au caméléon prépare avec prestance l'arrivée de sa prochaine génération de cartes graphiques, baptisée « Ampère » et attendue durant l'automne.

Pour rivaliser avec NVIDIA, AMD adopterait une approche qu'elle maîtrise : celle du bon rapport performances / prix. L'entreprise s’apprêterait ainsi à dévoiler une carte graphique « Big Navi », supportant la 4K et le ray tracing à un niveau matériel et idéalement proposée à un tarif « abordable ».

Ça, c'est ce qui est pressenti. Or, on apprend aujourd'hui que cette potentielle Radeon RX 5950 XT (un nom qui pourrait évidemment être amené à évoluer) serait tout bonnement deux fois plus performante que l'actuelle RX 5700 XT grâce - au moins en partie - à un die Navi 21 costaud, d'une surface de 505 mm².