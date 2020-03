NVIDIA : deux mystérieux GPUs repérés sur GeekBench, Ampère, c'est toi ?

© NVIDIA

Lire aussi :

Les prochains GPUs mobiles de NVIDIA pourraient arriver le 31 mars



Les cartes Ampère auraient du monde au balcon

Des prototypes testés en octobre et novembre dernier

Source : TechPowerUp

À l'occasion de sa conférence GTC, toujours prévue entre les 22 et 26 mars prochains, NVIDIA doit lever le voile sur sa prochaine génération de cartes graphiques. Sous architecture Ampère et gravées pour la première fois en 7 nm EUV selon les rumeurs , ces nouvelles cartes semblent avoir fait une entrée discrète sur la base de données de GeekBench 5. Repérée par un utilisateur de Twitter (@_rogame, connu pour ses leaks), cette entrée pourrait nous donner quelque premiers indices sur les spécifications techniques des premières cartes Ampère pour serveurs.Le premier des deux GPUs (non nommés) dévoilés sous GeekBench arbore 7 552 cores CUDA cadencés à 1,11 GHz, mais aussi un total de 24 Go de mémoire vive dont la nature exacte n'est pas précisée. Cette carte serait configurée avec 118 unités de calcul (CUs) et affiche un score de 184 096 points sur le test OpenCL. Comme l'indique TechPowerUp, une NVIDIA Tesla V100 affiche pour sa part, sur ce même test, un score de 142 837 points. Nous parlerions donc d'un gain de 30 % de performances pour Ampère sur ce modèle, qui se destinerait visiblement au marché des data centers.Le second GPU affichait pour sa part quelque 6 912 cores CUDA cadencés à 1,01 GHz et épaulés de 47 Go de VRAM (un chiffre étonnant et probablement une erreur, tablons plutôt sur 48 Go). Moins performant, ce dernier se contentait de 108 unités de calcul pour un score sous OpenCL de 141 654 points.Si l'on en croit la base de donnée de GeekBench, ces deux GPUs auraient été testés durant l'automne 2019, en octobre et novembre. Il s'agit donc vraisemblablement de prototypes et il semble par conséquent avisé de ne pas prendre leurs spécifications pour argent comptant. Cette entrée sous GeekBench 5 nous donne cependant une idée de ce qu'Ampère serait en mesure de proposer sur la tranche la plus haute de son lineup, celle destinée aux entreprises, au calcul et aux serveurs.En l'état, si la quantité de core CUDA et d'unités de calcul pourrait être conservée, les fréquences et la configuration mémoire sont susceptibles d'être modifiées d'ici au lancement. Affaire à suivre.