En débloquant la génération d'image à partir des pilotes graphiques, NVIDIA permet de l'activer sur tous les jeux, même ceux ne prenant pas en charge de manière officielle DLSS. De quoi rajeunir votre GeForce !
Vous avez toujours une carte graphique GeForce RTX série 40 ? Vous n'avez pas l'intention de la remplacer dans l'immédiat, pas même pour une série 50 ? Eh bien NVIDIA a pensé à vous en déployant cette fois pour tous les usagers la technique du Smooth Motion via la NVIDIA App.
La génération d'images intégrée aux pilotes
À l'occasion de la GamesCom, salon dédié au jeu vidéo se tenant en ce moment même à Cologne, NVIDIA a lancé une mise à jour de son application. Une mise à jour majeure serait-on tenté de dire !
Il s'agit ni plus ni moins que de la promesse faite mi-juillet et pour laquelle Colin avait déjà rédigé un chouette papier. NVIDIA avait alors débloqué le Smooth Vision, une technologie qui sur le papier, est assez similaire au Fluid Motion Frames d'AMD et qui a donc pour but d'intégrer la génération d'image au niveau des pilotes graphiques directement.
De fait, il n'est plus nécessaire – mais préférable malgré tout – que les studios de développement se charge d'implémenter DLSS à leurs productions, les pilotes GeForce se chargent de tout. Nous précisons « préférable malgré tout » car rien ne vaut une implémentation « manuelle » pensée et gérée par les développeurs alors que le Smooth Vision reste une solution automatisée.
Compatible RTX 50 et maintenant RTX 40
Reste que cette automatisation devrait considérablement améliorer le confort des joueurs et, en particulier, des détenteurs de GeForce RTX série 40 car si la technologie était autrefois réservée aux cartes RTX série 50, elle est maintenant étendue à l'ancienne génération Ada Lovelace.
NVIDIA précise que la technologie permet d'atteindre un quasi doublement de la vitesse d'animation et, ce faisant, offrir une seconde jeunesse à votre carte. Notez que toutes les RTX série 40 et que cela profitera aussi à l'occupation mémoire alors que certaines des cartes Ada Lovelace sont considérées comme étant un peu justes à ce niveau.
Hélas, NVIDIA ne fait aucun commentaire pour les précédentes générations de GeForce, les RTX série 20 et série 30. NVIDIA n'ayant pas pour habitude de trop revenir sur ses anciennes gammes, on peut douter que cela arrive un jour.