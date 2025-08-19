À l'occasion de la GamesCom, salon dédié au jeu vidéo se tenant en ce moment même à Cologne, NVIDIA a lancé une mise à jour de son application. Une mise à jour majeure serait-on tenté de dire !

Il s'agit ni plus ni moins que de la promesse faite mi-juillet et pour laquelle Colin avait déjà rédigé un chouette papier. NVIDIA avait alors débloqué le Smooth Vision, une technologie qui sur le papier, est assez similaire au Fluid Motion Frames d'AMD et qui a donc pour but d'intégrer la génération d'image au niveau des pilotes graphiques directement.