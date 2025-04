NVIDIA semble avoir des difficultés à trouver de véritables solutions aux problèmes d'écrans noirs rencontrés par des utilisateurs de ses trois dernières générations de cartes graphiques.

Plutôt que d'attendre une réponse du géant de la carte graphique, les développeurs des jeux InZoi et The First Berserk: Khazan conseillent tout simplement de revenir sur de plus anciennes versions de pilotes.