L'objectif premier affiché par NVIDIA avec ces nouveaux pilotes graphiques est la prise en charge de DLSS 4 et sa multi-frame generation sur le jeu Naraka: Bladepoint, un jeu pas vraiment de la dernière fraîcheur.

Beaucoup plus récent en revanche – ben oui, il sort aujourd'hui même – Monster Hunter Wilds ne profite certes pas de la dernière version de DLSS, mais exploite tout de même DLSS frame generation et DLSS super resolution. Enfin, NVIDIA évoque la prise en charge de 29 nouveaux écrans compatibles G-Sync.

Mais, nous l'avons dit, pour certains usagers, le point plus sensible de ces nouveaux pilotes est clairement la fin de ce bug d'écran noir que NVIDIA souligne au travers d'une seule, persque laconique, petite phrase qui ne revient donc absolument pas sur les causes du problème :

« [GeForce RTX 50 series] Various black screen issues [5088957] [5100062] [5089089] »

Nous n'en saurons pas plus sur la raison de ce bug ou sur la méthode employée pour en venir à bout. Notons toutefois que la présence de trois numéros semble indiquer trois problèmes distincts ou trois causes potentielles. À Clubic, nous n'avons pas eu ces soucis alors si vous faites partie des joueurs touchés, n'hésitez pas à nous dire en commentaires si la chose est bien résolue.