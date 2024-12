Conscient du problème, NVIDIA vient donc de déployer un correctif pour ses derniers pilotes GeForce. De fait, il n'est pas question d'une nouvelle version de ces pilotes qui restent en 566.xx.

Le correctif est ce que NVIDIA appelle un hotfix. Il est estampillé 566.45 et se base logiquement sur les pilotes 566.36. La correction du stuttering sur Indiana Jones et le Cercle Ancien n'est toutefois pas l'unique modification apportée par ce patch qui « améliore la stabilité pour les jeux UbiSoft utilisant le moteur Snowdrop », c'est par exemple le cas du très récent Star Wars Outlaws ou du plus ancien Avatar: Frontiers of Pandora.

Le téléchargement du correctf se fait depuis le site de NVIDIA, mais pas depuis la page classique de récupération des pilotes graphiques. Un peu surprenant, mais pour ne pas vous tromper, voici le lien adéquat.