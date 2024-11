Au premier lancement, NVIDIA App pose une question d'importance : votre pilote par défaut est-il le Game Ready ou le Studio NVIDIA ? L'objectif étant bien sûr de vous diriger vers la bonne version à chaque nouvelle mise à jour. D'emblée, on ne peut nier une filiation certaine entre NVIDIA App et GeForce Experience : le style graphique, les couleurs adoptées et la présentation générale sont à chaque fois assez proches, mais pas identiques.

Une page d'accueil plus réactive que celle de GeForce Experience permet de faire le point sur l'actualité NVIDIA, mais reconnaissons qu'elle n'a pas grand intérêt et que l'utilité de l'application se jugera sur les autres onglets, rassemblés sur la gauche de l'écran : pilotes, graphismes, système, utiliser et paramètres.