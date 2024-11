Bien que l'overclocking soit grandement simplifié avec cette méthode, ne vous attendez pas à une amélioration drastique des performances.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, il est possible d'overclocker plus efficacement votre carte graphique grâce à des logiciels spécialisés comme MSI Afterburner. Vous pourrez définir la fréquence désirée en fonction de la tension, et ainsi améliorer les performances tout en réduisant la chauffe et la consommation énergétique. Le processus peut être long, mais à force de tâtonnements, il est possible d'obtenir des gains vraiment intéressants.