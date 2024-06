NVIDIA App prend maintenant en charge l'encodage AV1 et l'overclocking automatisé du GPU

Tout se passe dans la rubrique « Système » de l'application et dans l'onglet « Performance ». Là, il suffit de cliquer sur « Réglage automatique » pour que la procédure se lance. Il faut compter entre 10 et 20 minutes la première fois avant que le système soit vérifié et les réglages validés. Bien sûr, les usagers les plus expérimentés pourront encore ajuster les choses « à la main ».

Si la fonctionnalité a sans doute été testée et retestée chez NVIDIA, la firme prend tout de même la précaution d'annoncer que l'Automatic Tuning peut entraîner une instabilité et faire apparaître des artefacts visuels. Elle précise toutefois que cela n'abîmera pas le GPU et n'invalidera pas sa garantie.