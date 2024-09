Avec Windows 11 24H2, Microsoft va déployer la version 3.2 de son modèle de pilotes d'affichage WDDM (Windows Display Driver Model). Derrière cet acronyme barbare se cache l'interface qui permet au système d'exploitation de communiquer efficacement avec les cartes graphiques. Cette nouvelle mouture promet un joli boost de performances, que ce soit pour les jeux ou les applications gourmandes en ressources GPU comme le montage vidéo. Parmi les améliorations notables, on peut citer une meilleure synchronisation entre le GPU et le CPU, une gestion plus fine de la mémoire vidéo ou encore une soumission des tâches graphiques directement depuis l'espace utilisateur.

Mais la fonctionnalité phare de WDDM 3.2 est sans conteste le support de l'encodage matériel AV1 via l'API DirectX 12 Video Encode. Pour rappel, AV1 est un codec vidéo de nouvelle génération, open source libre, qui offre une qualité d'image supérieure à des codecs comme H.264 ou HEVC pour un même débit. Jusqu'à présent, l'encodage AV1 était surtout réalisé de manière logicielle, ce qui pouvait demander beaucoup de temps et de ressources CPU. Avec l'accélération matérielle permise par Windows 11 24H2 et les futures cartes graphiques compatibles, l'encodage AV1 va devenir beaucoup plus rapide et efficace énergétiquement.