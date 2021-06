Windows 11 introduira WDDM 3.0 et la possibilité de choisir quelle carte graphique utiliser pour quelle application

Windows 11 donnera donc plus de contrôle aux utilisateurs sur le choix de la carte graphique à utiliser. Il sera possible de sélectionner quelle carte graphique servira à faire tourner les programmes les plus gourmands, comme les jeux, et choisir celle qui servira plutôt à économiser de l'énergie. Pour ceux et celles qui ne veulent pas décider d'eux-mêmes, une option existe pour laisser Windows choisir.

Il sera également possible d'affiner son choix en sélectionnant une carte graphique pour un programme en particulier, que ce soit pour des questions de performance, de pilotes ou de compatibilité dans le cas où l'utilisateur posséderait deux cartes graphiques puissantes.