Windows 11 : une version SE serait prête à succéder à Windows 10 S

Lors de son lancement en mai 2017, Windows 10 S a pour objectif de proposer à ses utilisateurs et utilisatrices une version « light » du dernier système d'exploitation de Microsoft. La restriction aux seules applications Windows et à Edge comme moteur de recherche, de même que l'exclusion de la prise en charge des app' en versions x86 et x64, en faisait une version plébiscitée par les utilisateurs et utilisatrices occasionnels, idéale pour les machines d'entrée de gamme ou encore les usages scolaires. Et d'après les dernières fuites autour du potentiel Windows 11, Microsoft aurait déjà préparé l'alter-ego de Windows 10S. Une capture d'écran mise en ligne par Windows Latest semble en attester l'existence.