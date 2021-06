Windows 11 : l'interface de ce qui semble être le prochain Windows aurait fuité en vidéo

Un nouvel outil fait son apparition, sobrement appelé Widgets. Ce n'est pas une surprise étant donné que Windows 11 reprend bon nombre de fonctionnalités de Windows 10X et que l'objectif de Microsoft est de proposer une expérience plus fluide sur nos appareils, qui ont de plus en plus tendance à s'adapter à des besoins nomades et de mobilité, avec des form factor revisités, des écrans tactiles, des configurations à écrans ou fenêtres séparées…