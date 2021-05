Microsoft porterait l'interface de Windows 10X sur Windows 10 Sun Valley

On remarque par exemple l'apparition d'une icône au-dessus des raccourcis, à la manière de ce que l'on voit sur smartphone et tablette, indiquant qu'une action de balayage est disponible. Une fonction tirée de Windows 10X.

Les menus flottants vont prendre plus d'importance avec la mise à jour, notamment sur la barre des tâches. Plus arrondis et plus pertinents, ils doivent devenir un élément central de l'expérience utilisateur sous Windows 10 avec Sun Valley.

D'une manière générale, l'update va apporter beaucoup de changements esthétiques : boîtes de dialogue arrondies, nouvelles icônes… L'interface devrait se moderniser en reprenant une partie de l'UI de Windows 10X.