Windows 10 Sun Valley : la nouvelle barre des tâches dispo pour toutes les versions de l'OS

Comme l'explique Windows Latest, le widget d'actualités de ce nouveau panneau affichera par défaut les gros titres, mais il sera possible de personnaliser ce flux via Edge en ajoutant des centres d'intérêt sur MSN. Une personnalisation plus modeste des infos affichées sera néanmoins possible directement depuis le panneau en cliquant sur l'option « Voir moins d'articles comme celui-ci ». Notez qu'une option inverse existe aussi pour afficher plus d'articles sur un thème donné.

Pour le reste, il sera possible d'ajouter ou de supprimer les cartes relatives à la Bourse et au sport, et de les customiser. On pourra également activer ou couper la localisation sur le widget météo.

Pour l'heure, cette nouveauté se réserve toutefois aux membres du programme Insider, et uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde. Nous devrons donc attendre encore un peu avant d'en profiter en France.