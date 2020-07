Microsoft prévoit de déployer Windows 10X dès 2021 pour les appareils dotés d'un seul écran

Toutefois les plans du géant américain auraient évolué et Windows 10X ne serait disponible l'année prochaine que pour les devices dotés d'un écran unique, Microsoft visant les professionnels plus que les particuliers.

Le système Windows 10X et son interface simplifiée et optimisée était pourtant prévu pour être déployé d'abord sur les appareils dotés de deux écrans, comme la Surface Neo qui ne devrait finalement pas être lancée en 2020 à cause du retard de l'OS. Il faudrait donc finalement attendre le printemps 2022 pour voir Windows 10X débarquer sur ce type de hardware.

Microsoft poussera ensuite cette nouvelle version alternative de Windows 10 sur de plus en plus d'appareils single et dual-screen pour les particuliers.