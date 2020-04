À cause d'un Windows 10X non finalisé, la Surface Neo de Microsoft n'arriverait pas en 2020

© Microsoft

Une décision qui affecterait aussi les partenaires de Microsoft

Annoncées de concert lors d'un événement new-yorkais en octobre dernier, les Surface Duo et Surface Neo s'arment l'une comme l'autre de deux écrans rattachés par une charnière. Très attendus, ces appareils de nouvelle génération ne sont toutefois pas animés par le même OS. Présentée en tant que smartphone , la Surface Duo sera propulsée par Android (une première chez Microsoft), tandis que la Surface Neo, véritable PC à deux écrans, sera pour sa part motorisée par Windows 10X.Initialement, Windows 10X devait être une version de Windows 10 réservée aux appareils pliables ou à deux écrans conçus par Microsoft et ses partenaires. Dell pourrait par exemple choisir d'en tirer parti pour son Concept Duet, dévoilé au CES. On apprend aujourd'hui que Microsoft aurait pourtant décidé de changer son fusil d'épaule.D'après ZDnet et CNBC (cités par The Verge), Microsoft aurait en effet décidé d'adapter à la dernière minute Windows 10X aux appareils à écran unique, comme les PC portables et les 2-en1. Cette décision, prise sur le tard, aurait un impact sur le lancement de la Surface Neo. Cette dernière pourrait ainsi manquer son créneau de lancement initial prévu en fin d'année 2020.Ce probable changement de stratégie n'impacterait pas que la Surface Neo. D'après The Verge, Lenovo serait également contrainte de reporter à plus tard la commercialisation de son ThinkPad X1 Fold , lui aussi doté de deux écrans et initialement attendu cet été à partir de 2 499 dollars.Adapter Windows 10X aux laptops classiques et 2-en-1 aurait du sens pour Microsoft, qui chercherait à assurer ses arrières sur des marchés qu'elle maîtrise, avant d'avancer ses pions sur desentièrement neufs, dont les retombées commerciales, notamment, sont plus difficiles à prévoir.Pour ZDNet, ce changement de plan refléterait ainsi «». Reste maintenant à savoir si la décision de Microsoft n'est pas également une façon de mettre à profit un report potentiellement inévitable au regard de la situation sanitaire mondiale...