Ce n’était qu’une question de temps. Déjà capable de répondre à vos questions, de générer des images, de vous aider à rédiger un texte ou de chercher des infos sur le web, l’application Copilot peut désormais faire quelque chose d’encore plus utile : retrouver des fichiers stockés sur votre PC Windows 10 ou Windows 11. Et contrairement à ce que certains auraient pu redouter, la fonction s’appuie non pas sur un modèle d’IA, mais bien sur le moteur d’indexation intégré au système, ce qui permet de lancer des recherches locales en langage naturel sans passer par l’Explorateur. Par défaut, seul le nom, le type et la date du fichier sont pris en compte ; pour aller plus loin et analyser le contenu, il faudra lui en donner l’autorisation.