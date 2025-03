En attendant une recherche Windows unifiée et réellement pertinente pour tous les utilisateurs et utilisatrices, il reste possible de contourner certaines limites de l'outil actuel. Sur les machines non compatibles Copilot+, des outils comme Everything offrent une alternative rapide et efficace pour retrouver fichiers et dossiers, à condition de se contenter d’une interface spartiate et d’une indexation orientée noms de fichiers. Ce n’est pas sémantique, mais c’est toujours mieux que Windows Search.