Prévu pour début 2025, le nouveau Windows Search devrait aider les propriétaires de PC Copilot+ à faire des recherches plus poussées : « Les utilisateurs pourront rechercher des documents locaux en décrivant leur contenu ou en utilisant des synonymes de contenu dans les documents ». Il sera notamment possible de chercher du texte ou des objets directement au sein des images, une avancée qui devrait en séduire plus d'un.