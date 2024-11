Le traitement intelligent des images sera également transformé grâce à la segmentation, qui permet de séparer automatiquement l'arrière-plan du premier plan ou de retirer des éléments spécifiques. Cette technologie, combinée à la fonction d'effacement d'objets qui peut supprimer des éléments indésirables en les fondant harmonieusement avec l'arrière-plan, va permettre aux applications de retouche photo et vidéo d'offrir des outils d'édition beaucoup plus puissants et intuitifs.