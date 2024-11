De son côté, Google planche sur une refonte complète pour ses Chromebook, habituellement bien positionnés sur l'entrée de gamme. Cette transition amènerait une version bureau d'Android en lieu et place de ChromeOS… et probablement une meilleure intégration du logiciel et du matériel à la clé. Autrement dit, une petite fenêtre d'opportunité s'ouvre pour Qualcomm et Microsoft pour tirer profit du vide laissé par Google le temps de sa transition.