Windows ARM : la fin de l'exclusivité Qualcomm va-t-elle aiguiser l'appétit d'autres fondeurs ?

Selon l'agence de presse Reuters, NVIDIA et AMD seraient bien au courant de la fin du contrat entre Microsoft et Qualcomm, et seraient déjà à la tâche pour concevoir leurs processeurs, à retrouver dans de prochains PC Windows ARM.

Selon AMD, le travail n'est pas des plus compliqués et le constructeur pourrait proposer très rapidement de nouvelles références si Microsoft et ses partenaires lui demandent. NVIDIA n'en est quant à lui pas à ses premiers pas dans le domaine, notamment grâce à la conception des CPU Grace destinés aux serveurs.

Reste le cas d'Intel. Si l'entreprise américaine a connu quelques remous ces dernières années, elle ne se sent pas attaquée par l'émergence des processeurs ARM dans les ordinateurs personnels, et reste confiante dans sa gamme actuelle de processeurs.

Il est vrai que Windows ARM ne représente aujourd'hui qu'une toute petite part de marché dans le monde PC, et que le renouvellement des parcs vers des machines ARM pourrait prendre de très nombreuses années. Néanmoins, la tendance pourrait s'accélérer avec une concurrence plus accrue et il faudra attendre 2025 pour voir les premiers effets de la fin de cet accord entre Microsoft et Qualcomm.