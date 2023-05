Puissance, consommation : pourquoi les nouvelles puces ARM vont faire des ravages

En parallèle, ARM continue de déployer une nouvelle stratégie visant à offrir plus de souplesse à ses clients et aux acteurs auxquels elle fournit ses licences. Toujours à l'occasion du Computex 2023, la firme a donc annoncé une nouvelle plateforme destinée à l'informatique mobile. Baptisée ARM Total Compute Solutions 2023 (TCS23), cette dernière vise à proposer aux partenaires d'ARM une formule groupée avec plusieurs de ses produits et services.

L'idée ? Simplifier la vie des entreprises qui fabriquent des SoC fondés sur l'architecture ARM (et qui conçoivent leurs propres sous-systèmes de calcul, note TechCrunch) en leur livrant clé en main les éléments de propriété intellectuelle dont ils sont besoin, comme le GPU Immortalis, les processeurs Armv9 et des améliorations logicielles. Pour rappel, c'est sous l'égide de l'Armv9 que sont déclinés les cœurs Cortex-X4, Cortex-A720 et Cortex-A520.