Les prochains fers de lance Exynos et Snapdragon propulsés par un cœur ARM Cortex X1

C'est ce cœur Cortex-X1 qui devrait servir à animer, en tout cas en partie, les futurs SoC Exynos de Samsung et Snapdragon de Qualcomm, du moins si l'on en croit les informations glanées par le leaker Ice Universe et partagées sur Twitter. Si la chose se confirme, ce nouveau cœur ultra-puissant contribuera à animer les futurs smartphones haut de gamme de Samsung, dont le Galaxy S21 et ses autres déclinaisons.

Au travers de sa possible intégration au prochain flaghsip de Qualcomm, le cœur Cortex-X1 pourrait par ailleurs se répandre sur l'essentiel des autres smartphones premium attendus au cours de l'année 2021.

Côté performances, le X1 d'ARM permet 30% de performances en plus que le Cortex-A77 et un pic de performances 23% plus important que le nouveau Cortex-A78, selon ARM. Le gain en puissance de calcul devrait donc être notable sur les smartphones qui en seront équipés.