MediaTek lance officiellement le Dimensity 9000, son haut de gamme qui arrivera chez OPPO, vivo, Xiaomi et Honor

MediaTek continue sa progression vers le haut de gamme pour s'imposer de plus en plus comme une alternative de choix à Qualcomm et ses meilleurs Snapdragon. Le fabricant a annoncé hier son nouveau Dimensity 9000, un SoC 5G premium qui ne manque clairement pas d'arguments, à commencer par sa finesse de gravure. Comme son principal concurrent le Snapdragon 8 Gen 1, il tire parti du nouveau procédé 4 nm de TSMC (N4). Cette gravure est une promesse de performances en hausse et d'efficacité énergétique accrue… le nerf de la guerre pour une puce mobile.