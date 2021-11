Le nouveau SoC MediaTek Pentonic 2000 est le premier processeur TV 7 nm à lire le 8K 120Hz

Vous l’aurez compris, ce SoC vise le téléviseurs 8K. Concrètement, il prend en charge des écrans 8K 120 Hz. Bon, précisons quand même que dans le monde, et plus encore en France, les téléviseurs 8K restent un marché de niche . De plus, il y a très peu de contenus filmés et diffusés dans cette définition. Seul l’opérateur japonais NHK, première chaîne 8K au monde, a retransmis les Jeux olympiques de Tokyo en 8K.